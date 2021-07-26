Hagi: "Cicaldau için 2 milyon euro almadım"

Gheorghe Hagi, Alexandru Cicaldau transferi sonrası çıkan iddialara cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Hagi: 'Cicaldau için 2 milyon euro almadım'
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26 Temmuz 2021 00:46
Gheorghe Hagi, Alexandru Cicaldau'nun transferinin ardından Universitatea Craiova'dan 2 milyon euro alacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı ve bu söylentileri yalanladı.

Gheorge Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin %30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan. Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu düşük bir rakam." dedi.

Sarı-kırmızılıların efsane ismi ayrıca "Craciova'ya teşekkür ederiz. Çünkü Cicaldau'yu geliştirdiler, iyi bir oyuncu olmasına yardım ettiler. Yetenekli olduğu için Galatasaray izledi ve transfer etti. Galatasaray'a transfer olduysa, zaten iyi bir oyuncudur. Bu transferde rolüm yok. Galatasaray, bana sadece Nicolae Stanciu'yu sordu." ifadelerini kullandı.


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