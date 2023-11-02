Hac kura sonuç sırası ne demek? Hac yedek kura sonuçları 2023-2024

Hac kura sonuç sırası ne demek? Diyanet İşleri Başkanlığı 8 Mart 2023 çarşamba saat 22.00'de hac kura sonuçlarını resmen açıkladı. Böylece kutsal topraklara 2023 senesinde gidecek 83 bin aday ortaya çıktı. Ancak hac işlemleri esnasında adayların karşısına çıkan bazı uyarılar kafaları karıştırdı. Bu uyarıların başında gelen 'Hac kura sonuç sırası' gündemdeki yerini koruyor. Peki hac kura sonuç sırası ne demek, hac yedek ve katsayı ne anlama geliyor? İşte tüm detaylar!Hac kura sonuç sırası ne demek? Milyonlarca kişinin merak ettiği 2023 hac kura sonuçları nihai liste belli oldu. Ancak hac bana çıktı mı soruları araştırılmaya devam ediyor. Özellikle hac işlemleri bölümünde görülen 'hac kura sonuç sırası' ne demek sorusu araştırılıyor. İşte hac kurasına ilişin merak edilenler!2024 Hac kura sonuçları, kura çekildiği gün yani 2 Kasım Salı günü saat 21.00'de ilan edilecek. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.Kuraların çekilmesinin ardından hac kura sonuçları ilan edilecek. Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek. Kura sonuçları açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret v özlem olmuştur." ifadesini kullandıDiyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 Hac kuralarının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini duyurdu. Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası