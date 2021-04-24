Makine kısa bir tutukluğun ardından yeniden eski üst seviye performansına geri döndü;



Haaland, Wolfsburg karşısında 10 kişi oynayan Dortmund'u attığı iki golle ayakta tutuyor ve daha önce birçok kez bunu yaptı;



Bu sezon 38 Maç, 37 Gol🔥 pic.twitter.com/DBRnNCQ83e



— Sporx (@sporx) April 24, 2021

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 2-0'lık skorla kazandı.Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 68. dakikalarda Erling Haaland attı.Dortmund'da Jude Bellingham 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland, bu sezon oynadığı 38. resmi maçta 37. golünü atmayı başardı.Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Dortmund, puanını 55'e yükseltti. Wolfsburg ise 57 puanda kaldı.Dortmund, gelecek hafta RB Leipzig'i ağırlayacak. Wolfsburg ise sahasında Union Berlin'i konuk edecek.