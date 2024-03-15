Güzin Müjde Karakaşlı bronz madalya kazandı

Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güzin Müjde Karakaşlı bronz madalya kazandı
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15 Mart 2024 20:12
Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, Ankara'da devam eden Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Bilardo Federasyonu Tesisi'nde devam eden Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 3 bant bilardo kadınlar kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Gülşen Değener'in 10 ülkeden 24 sporcunun katıldığı şampiyonanın çeyrek finalinde elenirken Karakaşlı, üçüncülüğü Estela Cardoso ile paylaştı.

Kadınlar 3 bant kategorisinde Therese Klompenhouwer birinciliği, Jaimie Buelens ikinci oldu.

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