Gustavo'dan Fenerbahçe'ye 1 iyi, 1 kötü haber

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.
Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.
Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçından önce takıma dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin bu 2 hafta içinde oynayacağı maçlar ise şöyle:
09 Şubat: Başakşehir [ZTK]
13 Şubat: Karagümrük
21 Şubat: Göztepe
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.
Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.
Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçından önce takıma dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin bu 2 hafta içinde oynayacağı maçlar ise şöyle:
09 Şubat: Başakşehir [ZTK]
13 Şubat: Karagümrük
21 Şubat: Göztepe