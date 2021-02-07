Gustavo'dan Fenerbahçe'ye 1 iyi, 1 kötü haber

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Brezilyalı yıldızın Trabzonspor maçında takıma dönmesi bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gustavo'dan Fenerbahçe'ye 1 iyi, 1 kötü haber
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07 Şubat 2021 14:40
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.

Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçından önce takıma dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin bu 2 hafta içinde oynayacağı maçlar ise şöyle:

09 Şubat: Başakşehir [ZTK]
13 Şubat: Karagümrük
21 Şubat: Göztepe



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