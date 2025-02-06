Haber Tarihi: 06 Şubat 2025 10:19 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 10:19

Gürsoy Yalçın neden öldü, kimdir? Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Eski futbolcu ve Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın, futbol dünyasında önemli izler bırakmış bir isim.

Gürsoy Yalçın neden öldü, kimdir? Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti
Abone Ol
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat haberi, spor camiasını derinden üzdü. Gürsoy Yalçın ölüm nedeni ve kim olduğu merak ediliyor.

GÜRSOY YALÇIN ÖLDÜ MÜ?

Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Buacı haber, futbol camiası ile sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Gürsoy Yalçın, özellikle Beşiktaş ve diğer kulüplerdeki futbolculuk ve scoutluk kariyeriyle tanınan bir isimdi.

GÜRSOY YALÇIN NEDEN ÖLDÜ?

Gürsoy Yalçın'ın uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Kanser tedavisi gören Gürsoy Yalçın'ın 2 buçuk yıldır hastalıkla savaştığı ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.

Beşiktaş, Yalçın'ın ölüm haberini,

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." sözleriyle duyurdu.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Süper Lig'de 23. hafta fikstürü Trendyol Süper Lig Süper Lig'de 23. hafta fikstürü
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu Fenerbahçe Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu
Bugün neden siren çaldı? 6 Şubat sirenler neden çalıyor? Gündem Bugün neden siren çaldı? 6 Şubat sirenler neden çalıyor?
Lemina için Wolverhampton açıklaması Galatasaray Lemina için Wolverhampton açıklaması
Rizesporlu Taha Şahin'den Montella'ya mesaj Rizespor Rizesporlu Taha Şahin'den Montella'ya mesaj
Milan Skriniar transferinde çarpıcı gerçek! Fenerbahçe Milan Skriniar transferinde çarpıcı gerçek!
İlker Yağcıoğlu: 'Talisca, derbide en büyük koz olacaktır' Fenerbahçe İlker Yağcıoğlu: "Talisca, derbide en büyük koz olacaktır"
Bugün kar yağacak mı, var mı? İstanbul'a kar yağacak mı? Gündem Bugün kar yağacak mı, var mı? İstanbul'a kar yağacak mı?
Gürsoy Yalçın neden öldü, kimdir? Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti Gündem Gürsoy Yalçın neden öldü, kimdir? Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray mutlu sona çok yakın: Carlos Cuesta
2
Boluspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
3
Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı
4
Galatasaray'dan resmi teklif: Juanlu Sanchez
5
Galatasaray açıkladı: Mario Lemina
6
Galatasaray'dan sürpriz hamle: Jerome Opoku
7
Mourinho'dan Mimovic ve Carlos için Avrupa listesi açıklaması

SON HABERLER