Gürsoy Yalçın neden öldü, kimdir? Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat haberi, spor camiasını derinden üzdü. Gürsoy Yalçın ölüm nedeni ve kim olduğu merak ediliyor.

Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Buacı haber, futbol camiası ile sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Gürsoy Yalçın, özellikle Beşiktaş ve diğer kulüplerdeki futbolculuk ve scoutluk kariyeriyle tanınan bir isimdi.



Gürsoy Yalçın'ın uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Kanser tedavisi gören Gürsoy Yalçın'ın 2 buçuk yıldır hastalıkla savaştığı ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.

Beşiktaş, Yalçın'ın ölüm haberini,

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." sözleriyle duyurdu.