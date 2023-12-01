Gün boyu nasıl yazılır? TDK'ya göre gün boyu mu, günboyu mu?

" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi.'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "" kelimesidir. "" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "" nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Gün boyu," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Gün boyu" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.Gün boyu kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "şeklindedir.Gün boyu yoğun bir tempoda çalıştım.Parkta gün boyu oturarak kitap okudum.Gün boyu süren toplantılardan sonra biraz dinlenmeye ihtiyacım var."Gün boyu," bir günün tamamını ifade eden bir ifadedir. Bu terim, sabahın başlangıcından akşamın sonuna kadar olan süreyi kapsar. "Gün boyu" ifadesi genellikle bir aktivite, durum veya süreç boyunca devam eden zaman dilimini belirtmek için kullanılır.