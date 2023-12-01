Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 17:35

Gün boyu nasıl yazılır? TDK'ya göre gün boyu mu, günboyu mu?

Gün boyu nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre gün boyu mu, günboyu mu? "Gün boyu" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Gün boyu" kelimesidir. Peki, "Gün boyu" nasıl yazılır? İşte "Gün boyu" kelimesinin TDK'ya göre doğru ve yanlış yazımı nedir? İşte örnek cümleler

Gün boyu nasıl yazılır? TDK'ya göre gün boyu mu, günboyu mu?
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"Gün boyu" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Gün boyu" kelimesidir. "Gün boyu" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Gün boyu" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
GÜN BOYU NASIL YAZILIR?

"Gün boyu," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Gün boyu" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.

TDK'YA GÖRE "GÜN BOYU" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

Gün boyu kelimesinin doğru yazılışı:

Gün boyu kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Gün boyu" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "Günboyu" şeklindedir.

Örnek cümle:

Gün boyu yoğun bir tempoda çalıştım.

Parkta gün boyu oturarak kitap okudum.

Gün boyu süren toplantılardan sonra biraz dinlenmeye ihtiyacım var.


GÜN BOYU NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

 "Gün boyu," bir günün tamamını ifade eden bir ifadedir. Bu terim, sabahın başlangıcından akşamın sonuna kadar olan süreyi kapsar. "Gün boyu" ifadesi genellikle bir aktivite, durum veya süreç boyunca devam eden zaman dilimini belirtmek için kullanılır.

 
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