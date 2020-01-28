Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta, Guilherme'nin ismi yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan eski öğrencisi olan Brezilyalı yıldızın transferine çok sıcak baktığı belirledi.Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan Guilherme'yi, TFF Lisans Kurulu'nun belirlediği takım harcama limiti engeli nedeniyle kadrosuna katamamıştı.1 milyon 850 bin lira harcama limiti bulunan Kartal'ın, 28 yaşındaki yetenekli oyuncu için yeni bir girişimde bulunabileceği aktarıldı. Sergen Yalçın'ın kendisine önerilmesi halinde eski öğrencisi Guilherme'ye 'evet' diyeceği vurgulandı.