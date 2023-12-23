Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 15:12 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:12

GS FB maçı son dakika, Galatasaray Fenerbahçe canlı izle

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GS FB maçı son dakika, Galatasaray Fenerbahçe canlı izle
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GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI


GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbi maçında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maçın canlı yayını Bein Sports üzerinden izlenebilecek.

Ligde geride kalan 16 maç sonunda her iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve birer mağlubiyet alarak benzer bir performans sergiledi. Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, ligde attığı 44 golle en çok skor üreten takım konumunda.

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Mert Hakan Yandaş ve Fred, cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler. Ayrıca sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da maçta yer alamayacaklar. Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, derbide sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybetmesi dikkat çekerken, son derbiyi Galatasaray kazanmıştı. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla maça 2 bin 79 Galatasaray taraftarı alınacak.

TIKLA, GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Toreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi



Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy Batshuayi



Ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray

Galatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.



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