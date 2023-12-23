Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynanan 16 maçta sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 43 puan toplayarak liderlik koltuğuna oynuyor. Galatasaray, derbiden 3 puan alarak zirveye oturmayı hedefliyor.



Galatasaray, Hatayspor'a karşı yaşadığı mağlubiyetin ardından oynadığı 4 müsabakayı kazanarak çıkışını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarından galip ayrıldı.

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle toplamda 19 puan elde etti. Deplasman performansıyla ligin ikinci sırasında yer alan Galatasaray, son olarak Pendikspor deplasmanında 2-0 galip geldi.

Galatasaray, bu sezon defansif anlamda da üst düzey bir performans sergiledi. Ligde oynanan 16 karşılaşmada kalesinde sadece 9 gol gören sarı-kırmızılılar, en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, bu maçlardan 9'unda kalesini gole kapatarak başarılı bir savunma sergiledi.

Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da Sacha Boey, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez, sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Konyaspor maçında forma giyemeyecekler.

Trendyol Süper Lig'de yarın akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, derbiden galip çıkması halinde liderlik koltuğuna oturacak.: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.