Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 11:06 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:06

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Süper Lig'de yarın akşam dev bir derbi oynanacak... Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Liderlik yarışındaki kritik maç, pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Haftanın maçını Arda Kardeşler yönetecek. İşte müsabakanın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de yarın akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, derbiden galip çıkması halinde liderlik koltuğuna oturacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynanan 16 maçta sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 43 puan toplayarak liderlik koltuğuna oynuyor. Galatasaray, derbiden 3 puan alarak zirveye oturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.


Son 4 maçtır galip

Galatasaray, Hatayspor'a karşı yaşadığı mağlubiyetin ardından oynadığı 4 müsabakayı kazanarak çıkışını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarından galip ayrıldı.

Deplasman performansı

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle toplamda 19 puan elde etti. Deplasman performansıyla ligin ikinci sırasında yer alan Galatasaray, son olarak Pendikspor deplasmanında 2-0 galip geldi.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon defansif anlamda da üst düzey bir performans sergiledi. Ligde oynanan 16 karşılaşmada kalesinde sadece 9 gol gören sarı-kırmızılılar, en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, bu maçlardan 9'unda kalesini gole kapatarak başarılı bir savunma sergiledi.

4 futbolcu sarı kart sınırında

Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da Sacha Boey, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez, sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Konyaspor maçında forma giyemeyecekler.




Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

A'dan Z'ye derbi Fenerbahçe A'dan Z'ye derbi
Profil: İsmail Kartal Fenerbahçe Profil: İsmail Kartal
Dev derbiye dair en ilginç notlar! Fenerbahçe Dev derbiye dair en ilginç notlar!
Derbide sürpriz yapması muhtemel isimler! Fenerbahçe Derbide sürpriz yapması muhtemel isimler!
Profil: Okan Buruk Galatasaray Profil: Okan Buruk
Galatasaray derbiyi neden kazanmalı? Galatasaray Galatasaray derbiyi neden kazanmalı?
Fenerbahçe derbiyi neden kazanmalı? Fenerbahçe Fenerbahçe derbiyi neden kazanmalı?
Derbinin 10 kader adamı! Fenerbahçe Derbinin 10 kader adamı!
Derbide hangi yıldızlar izlenecek? Fenerbahçe Derbide hangi yıldızlar izlenecek?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Elif Elmas Almanya'ya transfer oldu: Resmi açıklama!
2
Fred'in cezası belli oldu
3
Galatasaray'da Sanchez ve Ziyech gelişmesi!
4
Icardi'den derbi öncesi flaş paylaşım!
5
İstanbulspor'un cezası açıklandı!
6
Ancelotti'den Arda Güler kararı!
7
Çağlar Söyüncü atıldı, Atletico Madrid kazandı

SON HABERLER

yukarı ok