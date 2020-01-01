Green: "Lakers'ın beni takaslamasına şaşırmadım"

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, Los Angeles Lakers'ın kendisini Oklahoma City Thunder'a takas etme kararı hakkındaki düşüncelerini açıkladı.



Green, Fox Sports'tan Melissa Rohlin'e, Lakers'ın kendisini Dennis Schröder karşılığında takas etmesine 'şaşırmadığını' söyledi:



"Elbette, bir takımla kazanma şansı bulduğunuzda, o takımla bunu tekrar denemek istersiniz. Organizasyonla, takımla, oyuncularla, kadroyla ve şehir içinde bir yuva kurarsınız. Tabii ki, şehirle ve taraftarlarla işler inişli çıkışlı olabiliyor.



"Burada bir yuva kurmuştum ve yaşadığım bölgeyi çok seviyordum. Kimse takaslanmayı sevmez. Bence herkes, özellikle böyle kazanan ve harika bir şehre geri dönmek ister. Lakin aynı zamanda buna kızmıyorum. Buraya gelmeden önce işlerin nasıl olduğunu tam olarak biliyordum."



"Şok olmadım. Sadece nereye gittiğimi görüyordum. 'Tamam' dedim. Tabii ki, herkes daha iyiye gidiyor. Ve (Lakers ile) anlaşma imzaladığım zaman bile, imzaladığım sözleşmenin devam ettirilmesinin zor olacağını biliyordum, özellikle takımdaki parçalara bakınca."



Kariyerinde üç kez NBA şampiyonu olan Green, önümüzdeki sezon 76ers forması giyecek.



