Gran Canaria'da başantrenör Salva Maldonado, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Salva Maldonado ise Fenerbahçe'nin son çeyrekte çok iyi oynadığını dile getirdi.Fenerbahçe'yi tebrik eden Maldonado, "Fiziksel olarak iyi oynadık. İlk çeyrekte çok fazla hücum ribaundu verdik ve dış atışlardan yararlanamadık. Son çeyrekte Fenerbahçe çok iyi oynadı. THY Avrupa Ligi'nde ilk maçımızı oynadık. Tecrübeli bir ekip değiliz ama motivasyon ve isteğimiz var. Diğer maçlarda daha iyi oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.