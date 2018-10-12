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Gran Canaria'dan F.Bahçe itirafı; "Tecrübe..."

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 97-72 mağlup olan Gran Canaria'da başantrenör Salva Maldonado maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Gran Canaria'dan F.Bahçe itirafı; 'Tecrübe...'
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12 Ekim 2018 23:57
Gran Canaria'da başantrenör Salva Maldonado, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Salva Maldonado ise Fenerbahçe'nin son çeyrekte çok iyi oynadığını dile getirdi.

İşte Salva Maldonado değerlendirmesi;

Fenerbahçe'yi tebrik eden Maldonado, "Fiziksel olarak iyi oynadık. İlk çeyrekte çok fazla hücum ribaundu verdik ve dış atışlardan yararlanamadık. Son çeyrekte Fenerbahçe çok iyi oynadı. THY Avrupa Ligi'nde ilk maçımızı oynadık. Tecrübeli bir ekip değiliz ama motivasyon ve isteğimiz var. Diğer maçlarda daha iyi oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 
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