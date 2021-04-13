Göztepeli Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Göztepe'nin, Brezilyalı oyuncusu Christian Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepeli Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti
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13 Nisan 2021 13:00
Cristian Chagas Tarouco
Cristian Chagas Tarouco
Göztepe
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı oyuncusu Christian Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kulübe ihtarname yoluyla sözleşmesini feshettiğini bildiren Titi ile ilgili sürecin takip edildiği kaydedildi.

Titi, 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyiyordu.

 


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