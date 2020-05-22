Göztepe'de Conte harekatı!

Süper Lig'de önümüzdeki sezon üst sıralardaki iddiasını ortaya koymak isteyen Göztepe yönetimi, savundaki sorunları çözmek için harekete geçti. Takımın as stoperleri Alpaslan Öztürk ve Titi'ye Fenerbahçe, G.Saray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün talip olması üzerine yönetim transferde ağırlığı defansa verdi. Elinde birçok stoper adayı bulunan sarı-kırmızılılarda ön plana çıkan ismin ise İsrail'in Jerusalem formasını giyen stoper Antoine Conte olduğu öğrenildi. Teknik Direktör İlhan Palut'un da Fransız futbolcu için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. 26 yaşındaki başarılı futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması da Göztepe yönetimi daha çok cezbediyor.Yıldız futbolcunun güncel piyasa değerinin de 1 milyon 200 bin Euro olması maliyetleri düşürmek isteyen İzmir ekibinin elini güçlendiriyor. Futbolcunun nabzını yoklayan Göz-Göz yönetimi ilk görüşmelerden olumlu yanıt alırken transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Bu sezon İsrail Ligi'nde 16 maça çıkan Conte, savunmada forma giymesine rağmen 1 gol attı ve 1 golünde servisini yaptı.Göztepe'nin iki sezon önce İspanyol ekibi Huesca'dan kiraladığı ve müthiş futboluyla büyük beğeni kazanan Serdar Gürler için Trabzonspor devreye girdi. Göztepe'nin yeniden kiralamak için harekete geçtiği Serdar için bordo-mavililerin İspanya ekibiyle direkt bağlantıya geçtiği ve bonservis fiyatı belirlemesini istediği öğrenildi. Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in mutlaka alınmasını istediği 28 yaşındaki futbolcu ise ne yapacağını şaşırdı. Serdar'ın Göztepe yönetimine, "Sizin onayınızı almadan hiç bir yere gitmem" dediği öğrenildi. Göztepe yönetimi ise Trabzonspor'un kendilerine hiç danışmadan harekete geçmesine tepki gösterdi.Gine uyruklu futbolcu Antoine Conte Fransa'da Paris Saint Germain altyapısında yetişirken Reims ekibinde de forma giydi. 1.92 boyunda 26 yaşındaki stoper, Fransa'nın alt yaş kategorilerinde milli takım formasını da giydi. Gine Milli Takımı'nda da 12 kez forma giyen Conte 4 Dünya Kupası, 4 de Afrika Kupası Elemeleri'nde görev alıp dikkat çekti.