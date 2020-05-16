Göztepe'de B planı Cavanda!

Göztepe, sağ bek pozisyonu için listesinin başına yerleştirdiği Şener Özbayraklı konusunda olumlu bir sonuç alamazsa B planı da hazır.Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Standart Liege'in geçtiğimiz hafta serbest bıraktığı Luis Pedro Cavanda'yı da listesine ekledi. Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Belçikalı 29 yaşındaki oyuncunun bonservis engelinin bulunmaması yönetimin ilgisini çekiyor.Şener'in alınması yönünde yönetime rapor veren teknik direktör İlhan Palut'un Cavanda'yı da ikinci sırada tuttuğu öğrenildi.Başarılı savunmacı Cavanda'nın piyasa değeri'nin ise 500 bin Euro olduğu öğrenildi. Liege altyapısında yetişen Cavanda, Lazio'da profesyonel olurken kariyerinde Bari forması da giydi.