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Göztepe ve Altınordu yenişemedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
Göztepe ve Altınordu yenişemedi
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14 Ekim 2018 16:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

İzmir Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Kemal Rüzgar'ın golüyle öne geçen Altınordu, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Göztepe'nin 71. dakikada Sokol Cikalleshi ile eşitliği yakaladığı müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Fausto Grillo, Deniz Kadah, Lamine Gassama, Halil Akbunar ve Adama Traore maç kadrosunda yer almadı.

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