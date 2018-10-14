Göztepe ve Altınordu yenişemedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
İzmir Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Kemal Rüzgar'ın golüyle öne geçen Altınordu, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Göztepe'nin 71. dakikada Sokol Cikalleshi ile eşitliği yakaladığı müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Fausto Grillo, Deniz Kadah, Lamine Gassama, Halil Akbunar ve Adama Traore maç kadrosunda yer almadı.
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İzmir Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Kemal Rüzgar'ın golüyle öne geçen Altınordu, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Göztepe'nin 71. dakikada Sokol Cikalleshi ile eşitliği yakaladığı müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Fausto Grillo, Deniz Kadah, Lamine Gassama, Halil Akbunar ve Adama Traore maç kadrosunda yer almadı.
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