Göztepe tek eksikle Trabzon deplasmanında

Süper Lig'de son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.