Göztepe tek eksikle Trabzon deplasmanında

Ligde son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe tek eksikle Trabzon deplasmanında
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05 Ocak 2021 15:59
 Süper Lig'de son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

 


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