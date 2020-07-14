Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig takımlarından Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2020 14:30
Süper Lig'in 33. haftasında 17 Temmuz Cuma günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 32. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, 2 günlük iznin ardından Galatasaray maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan oyuncular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdan ayrı çalışırken, Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.  

Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için