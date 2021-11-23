Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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23 Kasım 2021 15:25
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de futbolcular, Fenerbahçe müsabakası öncesi ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki idmanda, dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını 25 Kasım Perşembe günü sürdürecek.


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