Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala Leo, Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Serdar Gürler, Wallace Reis ve Deniz Kadah gibi önemli oyuncularıyla yollarını ayırınca taraftarların büyük tepkisine neden olan Göztepe'de yönetim nihayet transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar yeni sezonun ilk transferini Kocaelispor forması giyen forvet Burak Süleyman ile yaptı. Yönetim 26 yaşındaki oyuncuya iki yıllık sözleşme imzalattı.İtalya'nın Udinese takımında oynayan Polonya Milli Takımı'nın santraforu Lukasz Teodorczyk ile Danimarka'nın Hammarby takımında görev yapan golcü Muamer Tankovic ile görüşen yönetimin önemli mesafe kat ettiği bildirildi.Ülkesi Danimarka'nın AGF Aarhus takımında futbola başlayan 28 yaşındaki Kirkeskov Odense'de oynadıktan sonra Norveç'in Aalesund takı-mına transfer oldu. Deneyimli oyuncu 3 sezon önce ise Polonya'ya geçti. Piast Gliwice'de istikrarlı bir şekilde forma giyen Mikkel Kirkeskov geçen sezon 42 resmi karşı-laşmada görev alıp 1 golün asistini yapmıştı.Özellikle kaleci Beto'nun ayrılmasının ardın-dan kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Göztepe'nin Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi. Mallorca'dan ayrılmak isteyen Fabri'nin de Türkiye'ye dönmeye ve Göztepe'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.