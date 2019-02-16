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Göztepe 6 eksiğiyle Kayseri deplasmanına çıkıyor

İzmir ekibi Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 17 Şubat Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak

Kaynak: AA
Göztepe 6 eksiğiyle Kayseri deplasmanına çıkıyor
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16 Şubat 2019 11:56
Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, bu sezon deplasmanda 11 maçta topladığı 6 puanla, Akhisarspor'un ardından en başarısız ekip konumunda bulunuyor.

Haftaya 25 puan ve averajla 10. sırada giren İzmir temsilcisi, aynı puana sahip İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında galibiyeti hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Serkan Tokat düdük çalacak.

Kırmızı kart cezalısı Serdar Gürler, sarı kart cezalıları Celso Borges ve Yasin Öztekin'in forma giyemeyeceği Göztepe'de Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Kayserispor'la 10. randevu
Süper Lig'de Kayserispor'la 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bu karşılaşmalarda 9 gol atan Göztepe, kalesinde 7 gol gördü.

Deplasmanda Kayserispor'a karşı galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Kayseri'deki 4 müsabakada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini İzmir'de 2-0 mağlup etmişti.

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