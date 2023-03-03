Milwaukee Bucks'ın, serbest oyuncu Goran Dragic'i kadrosuna katabilecek ekipler arasında en güçlü aday olduğu iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Dragic'in önceki sezon Brooklyn Nets'e katıldığında Bucks'a katılmayı da ciddi bir şekilde değerlendirdiğini söyledi.



Bucks'ın, bu sezon 51 maçta forma giyen ve 6.4 sayı ve 2.7 asist ortalamaları yakalayan Dragic'in guard rotasyonuna derinlik katacağına inandığı düşünülüyor.





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