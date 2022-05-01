Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, 3-2 mağlup oldukları Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi.



Gomis, "Galatasaray hak ettiği konumdan uzak konumda. Bundan dolayı da üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hem kendi adıma, hem takım arkadaşlarım adına. İki gol attım ama Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımadı bu goller. Sivas 3 orta yaptı. 3'ü gol oldu. Son gol de şans faktörü." dedi.



Açıklamalarına devam eden tecrübeli golcü, "Sorumluluğu üzerime alıyorum. Galatasaray'da bir sembolüm ama bir önceki gelişimle, bu gelişim arasında fark var. Adapte olmam gerekti. Suudi Arabistan ile Türkiye ligi farklı. 7. golümü attım ama daha iyi olmam lazım. Seneye çok daha iyi Gomis görecekler." değerlendirmesinde bulundu.



Gomis son olarak, "Zor bir dönemden geçiyoruz ama sezon sonuna kadar gollerime devam edeceğim. Seneye çok daha iyi şekilde döneceğiz." şeklinde konuştu.





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