GM McNair'dan, Kings ofisinde değişiklikler!

Yeni Sacramento Kings genel menajeri Monte McNair'in işe alındıktan bir aydan kısa bir süre sonra, ekibin ön bürosunu yeniden şekillendirdiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Kings, genel menajer yardımcısı olarak Wes Wilcox'u, oyuncu personelinden sorumlu başkan yardımcısı olarak Phil Jabour'u ve basketbol operasyonları direktörü olarak Paul Johnson'ı işe aldı.



Wilcox, yeni çalışanlar arasında en dikkat çeken isim olarak gözüktü. Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Cleveland Cavaliers'da da önemli rollere sahip olan Wilcox, iki sezon (2015-2017) Atlanta Hawks GM'i olarak görev yapmıştı.



