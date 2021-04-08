Giuliano: 'Futbolun adaletsizliğine denk geldik'

Başakşehir'de Giuliano, Gaziantep FK'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Giuliano, "Maalesef maça iyi başladık, genele baktığımızda saha içi organizasyonumuz da daha iyiydi. Son hafta aldığımız galibiyetle pozisyonlara da girdik ancak gole çeviremedik. 5-6 pozisyonu gole çeviremedik. Topun arkasında olduğumuzda da baskı kurmaya çalıştık ama futbolun adaletsizliğine denk geldik, top bir türlü ağlara gitmedi. Önümüzde 10 gün var, 10 günde hatalardan ders çıkarıp, çalışmalar yapacağız. 10 gün bize iyi gelecek" dedi.



