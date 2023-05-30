Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 16:17 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 16:17

Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz | Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı izle!

Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı ize! | Şifresiz Giresunspor - Trabzonspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak beIN Sports 1 canlı izlenebilecek olan Giresunspor - Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Galatasaray kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz | Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı izle!
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE


GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Trabzonspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.


EKSİKLER

Trabzonspor'da Denswil, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz ve Gbamin'in sakatlıkları bulunuyor.

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Saiz, Bajic


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez

240 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

GİRESUNSPOR İÇİN KRİTİK MAÇ

Karadeniz ekibi Giresunspor, Trabzonspor karşısında ligde kalma adına altın değerinde puanlar almak için çıkacak.

Süper Lig'den düşen ilk takım olan Ümraniyespor'un üzerinde ateş hattındaki diğer takım olan Giresunspor, bu maçı kazanarak puanını 37 yapmanın peşinde. Yeşil beyazlı ekip sonraki hafta ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'la karşılaşırken son maçta ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

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