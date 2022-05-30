Giresunspor, Koita için kolaylık istedi

Trabzonspor'da takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalar sürüyor.



Fode Koita, yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. 31 yaşındaki Gineli golcüye, Giresunspor talip olmuştu.



Komşu takımın, Trabzonspor'dan bu transferde kolaylık istediği, yönetimin de bu talebe olumlu baktığı ifade edildi.



Koita, bordo-mavili formayla çıktığı 21 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üretti. (Haber 61)





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