Giresunspor'da kiralıklar kaderi belirleyecek

Giresunspor, transfer çalışmalarında ekonomik şartlar gereği kiralık oyuncu transferlerine öncelik veriyor.



İlk olarak en önemli nokta olan 1 numaraya Galatasaray'dan Okan Kocuk'u kiralayan Çotanaklar, hücum ve orta saha bölgesine de Trabzonspor'dan Diabate ve Flavio'yu kiraladı.



Son olarak ise kanat bölgesine yine Galatasaray'dan Emre Akbaba kiralanmak istiyor. Emre Taşdemir'in adı da Giresunspor ile anılıyor.



Böylelikle Giresunspor'un önemli noktalara yapmış olduğu kiralık transferlerin adeta kader belirleyeceği şeklinde görüşler paylaşılıyor



Kaynak: Giresun Gazete



