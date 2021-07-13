Giresunspor'da Galatasaray sözleri: "Güzel oldu"

Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç, fikstürü değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Galatasaray sözleri: 'Güzel oldu'
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13 Temmuz 2021 21:09
Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç, fikstür çekiminin ardından Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini ifade etti.

Ligin ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını vurgulayan Koç, "Güzel oldu. Umarım bizim için iyi bir maç olur. 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktık. Dinamikleri iyi yöneterek kalıcı olmak ve ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarlarımız müsterih olsun." değerlendirmesinde bulundu.


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