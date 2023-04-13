Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, 2020'de basketboldan emekli olmayı düşündüğünü itiraf etti.



Antetokounmpo, Milwaukee Journal Sentinel'den Lori Nickel ile yaptığı röportajda, bir dönem basketbolu bırakmaya hazır olduğunu söyledi:



"Yaptığımız iş zor bir iş, hiç kolay değil. 2020'de basketbolu bırakmaya hazırdım. Ve evet, bu konuyu yönetimle de konuşmuştum. Beni mutlu etmeyen bir şeyi yapmam, yapmak istemem. Evimde otururum, çocuklarımla ve ailemle mutlu olmaya çalışırım. Umurumda değil. Ve bu, NBA tarihinin en büyük sözleşmesini imzaladığım dönemdeydi.



Ve normal olarak, herkes bana kafayı yemişim gibi bakmıştı. 'NBA tarihindeki en büyük sözleşmeyi imzalamışsın, basketbolu ve tüm o parayı bir kenara mı atacaksın?' diyorlardı. Alın o parayı, bir tarafınıza...."



Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan ve Miami Heat'in veteran oyuncusu Kevin Love da dahil olmak üzere, çok sayıda oyuncu geçmişte akıl sağlığı hakkında konuşmuştu.



COVID-19'un ortaya çıkması, Orlando bubble'ında ligin geri dönüşü, bitmek bilmeyen sponsorluk anlaşmaları ve babasını kaybetmesiyle birlikte, Giannis birçok kişi gibi 2020'de benzeri görülmemiş miktarda stresle uğraşıyordu.



Ancak Bucks süperstarı basketbolu bırakmak yerine yardım almaya karar vererek, psikolojik danışmanlığa gitmeye başladığını açıkladı:



"Bir danışmana gidiyordum. Sadece daha iyi bir basketbolcu değil, aynı zamanda daha iyi bir eş, daha iyi bir baba, daha iyi bir kardeş, daha iyi bir oğul ve daha iyi bir insan olmam konusunda bana çok yardımcı olmuştu. Sadece kendime odaklanmak dışında, diğer insanlara hissettiklerimi yansıtabilme konusunda da. Çünkü bir noktada herkesten uzaklaşmaya çalışıyordum. Ve ben öyle biri değilim; oldukça sosyal biriyim. Diğer insanlarla etkileşimde olmayı severim."



Giannis, Aralık 2020'de beş yıllığı 228 milyon dolarlık bir süpermaksimum kontratı imzalamış ve o zamandan beri kariyerini daha iyi bir hale getirme konusunda emin adımlarla ilerlemişti.



"Greek Freak", Bucks'ı 2021 yılında 1971'den beri ilk NBA şampiyonluğuna taşımış ve 2022'de ekibin Doğu Konferansı yarı finallerine olan yolculuğunda liderlik etmişti. Milwaukee ekibi bu sezonu Doğu'da 58-24'lük bir dereceyle birinci tamamladı ve bu yıl bir şampiyonluk daha kazanabilecek konumda.



Antetokounmpo, 2022-23 sezonunda 63 maçta 31.1 sayı, 11.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları ile istatistik bazında kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmişti.





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