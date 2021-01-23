Gençlerbirliği - Trabzonspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği - Trabzonspor: İlk 11'ler
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23 Ocak 2021 08:55
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 30, Gençlerbirliği'nin ise 19 puanı bulunuyor.

Gençlerbirliği XI: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny





 

İki takımın eksikleri

Gençlerbirliği'nde Nordfeldt ve Johansson'in durumu maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Lewis Baker ile Joao Pereira Ankara'ya götürülmedi.

Berat Özdemir eski takımına karşı

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden devre arası transferi Berat Özdemir eski takımına karşı sahada olacak. Geçen hafta ilk kez Trabzonspor formasıyla maça çıkan Berat Özdemir'in performansı beğeni kazanmıştı.



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