Gençlerbirliği - Trabzonspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 30, Gençlerbirliği'nin ise 19 puanı bulunuyor.
Gençlerbirliği XI: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio.
Trabzonspor XI: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
İki takımın eksikleri
Gençlerbirliği'nde Nordfeldt ve Johansson'in durumu maç saatinde belli olacak.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Lewis Baker ile Joao Pereira Ankara'ya götürülmedi.
Berat Özdemir eski takımına karşı
Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden devre arası transferi Berat Özdemir eski takımına karşı sahada olacak. Geçen hafta ilk kez Trabzonspor formasıyla maça çıkan Berat Özdemir'in performansı beğeni kazanmıştı.
Eryaman Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 30, Gençlerbirliği'nin ise 19 puanı bulunuyor.
Gençlerbirliği XI: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio.
Trabzonspor XI: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
İki takımın eksikleri
Gençlerbirliği'nde Nordfeldt ve Johansson'in durumu maç saatinde belli olacak.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Lewis Baker ile Joao Pereira Ankara'ya götürülmedi.
Berat Özdemir eski takımına karşı
Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden devre arası transferi Berat Özdemir eski takımına karşı sahada olacak. Geçen hafta ilk kez Trabzonspor formasıyla maça çıkan Berat Özdemir'in performansı beğeni kazanmıştı.