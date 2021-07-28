Gençlerbirliği'nde transfer: Sallalich

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu Sintyahu Sallalich'i renklerine bağladı.

Haber; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği'nde transfer: Sallalich
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2021 13:20
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu Sintyahu Sallalich ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanatta görev alan 30 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine İsrail ekibi Maccabi Haifa'da başlayan Sintyahu Sallalich; Hapoel Acre, Maribor, Beitar Jerusalem, Kiryat Shmona ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formalarını giydi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.