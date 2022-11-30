Gençlerbirliği kadın oyuncuları milli takım seçmelerine katıldı

Kadın Milli Takımlar tarafından organize edilen seçmelere Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı oyuncuları da katıldı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF'ye bağlı 14 bölgede düzenlenen 15 ve 17 yaş altı milli takım seçmelerinin Ankara etabı, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı.



Seçmelere Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'ndan 24 oyuncu katıldı.



Açıklamada alt yaş gruplarında oyuncu havuzunu genişletmeyi hedefleyen seçmelerin yapıldığı organizasyonda 11 farklı kulüpten toplamda 152 sporcunun yer aldığı aktarıldı.





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