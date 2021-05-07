Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük deplasmanında

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük deplasmanında
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07 Mayıs 2021 13:29
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Kümede kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar, 35 puanla 20. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisinin bu maçı kaybetmesi durumunda son iki haftaya girilirken küme düşme ihtimali de bulunuyor.

Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de 51 puanla 10. sırada yer alıyor.



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