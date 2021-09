Gençlerbirliği çıkışını sürdürmek istiyor

Gençlerbirliği Kulübünün basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Beypiliç Boluspor ile oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını belirtti.



Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, TFF 1. Lig'in bu sezon hem çok zor hem de enteresan bir şekilde başladığını ve devam ettiğini ifade ederek, "Sezonun ilk üç haftasında üçte üç yapan takımların yanında hiç galibiyet alamayan takımlar da oldu. Birçok futbol yorumcusu, gazeteci ligin favorileri ve düşmeye yakın takımları diye sıralamalar yaptı. Ancak ilerleyen haftalarda bunun tam tersi de olabileceği görüldü." değerlendirmesinde bulundu.



"Gençlerbirliği olarak yeni bir kadro kurduğumuzu, takım olabilmemiz için en az 4-5 haftaya ihtiyacımız olduğunu hep söyledik." açıklamasını yapan Akyüz, şöyle devam etti:



"Büyük ölçüde de söylediklerimiz gerçekleşmekte olup, takımımız ilk haftadan itibaren her maçta biraz daha üzerine koyarak ilerliyor. İyi futbol ve gol atma konusunda da takımımız her hafta daha iyiye gitmektedir. Geçen hafta Yılport Samsunspor ile oynadığımız maç belki de bu haftaya kadar, ligimizin en çok pozisyona girilen maçıydı. Rakibimiz de gol pozisyonları buldu ancak takımımızın girdiği pozisyonlardan en azından üçte biri gol olsaydı, rakibimizi farklı şekilde mağlup etmiş olurduk."



Akyüz, Beypiliç Boluspor maçına ilişkin de "Bu hafta sahamızda oynayacağımız Boluspor maçı da her maç gibi çok önemli. Son haftalarda oynadığımız iyi futbolu biraz daha ileriye götürüp, gol pozisyonlarında da daha becerikli ve şanslı olursak bu maçtan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Ligde oynadığı son 2 maçta 4 puan alan başkent ekibinin asbaşkanı Akyüz, şunları kaydetti:



"Bu haftaki rakibimiz 7 puanla 8. sıradayken, bizim takımımız 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Bir galibiyet bile takımların puan sıralamasındaki yerini 5-6 sıra birden değiştirebiliyor. Bu durum ligimizi daha zevkli ve heyecanlı hale getirmektedir. Sahamızda oynayacağımız Boluspor maçına taraftarlarımızın büyük ilgi göstereceğine ve tribünleri dolduracağına inanıyoruz. Onların tezahürat ve desteği, takımımıza artı bir güç olacaktır."