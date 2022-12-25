Genç milli satranççı ikinci IM normunu aldı

Fransa'da düzenlenen 19. Uluslararası Vandoeuvre Açık Satranç Turnuvası'nda, FM Hasan Hüseyin Çelik, ikinci IM normunu almayı başarırken, aynı zamanda 2400 Elo altı en başarılı sporcu ödülünü de elde etti.



Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nancy kentinde yapılan turnuvada, son turda WIM Trisha Kanyamarala ile karşılaşan FM Hasan Hüseyin Çelik, rakibini yenerek 2450 ELO performansını geçti ve ikinci IM normunu almayı başardı.



Turnuvayı ise 6 puanla tamamlayan genç milli satranççı, genel sıralamada 12. oldu ve en başarılı 2400 Elo altı sporcu ödülünün de sahibi oldu.



Organizasyonda başarılı bir performans sergileyen IM Işık Can ise 6,5 puanla 10. sırada turnuvayı noktaladı.



Turnuvada yarışan bir diğer genç milli santraççı Egehan İpek ise 5 puanla turnuvayı tamamladı ve 2000 Elo altı en başarılı sporcu ödülünü almayı başardı. Egehan İpek, bu başarılı performansı ile aynı zamanda +152 Elo puanını kazandı.



IM normu almaya oldukça yaklaşan FM Can Durak ise 5,5 puan toplayarak 2420 Elo performansı ve +36 Elo kazancı ile turnuvayı tamamladı.



FM Umut Ata Akbaş da İspanya'daki turnuvada ikinci IM normunu aldı



İspanya'da düzenlenen Chessable Sunway Sitges Uluslararası Satranç Festivali'nde ise IM Cem Kaan Gökerkan, GM Burak Fırat, IM Yağız Kaan Erdoğmuş ile FM Umut Ata Akbaş 6,5 puan, GM Vahap Şanal 5,5 puan ve CM Necmettin Korkmaz 5 puan ile turnuvayı noktaladı.



Turnuvada oldukça başarılı bir performans sergileyen FM Umut Ata Akbaş son turda GM Vladislav Nevednichy'i yendi ve 2450 Elo performansını geçerek ikinci IM normunu almayı başardı.





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