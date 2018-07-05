Gelson Martins, Atletico Madrid'e 'evet' dedi

Atletico Madrid, yeni sağ kanadını Portekiz'de buldu. La Liga takımlarından Atletico Madrid, Sporting Lizbon'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Gelson Martins ile anlaştı.
Gelson Martins ile anlaşma sağlayan Atletico'nun Sporting ile fiyat konusunda anlaşmasının ardından resmi imzanın atılacağı açıklandı.
Carrasco'nun Çin'e satılmasının ardından sağ kanat bölgesinde sorunlar yaşayan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, geçtiğimiz sezon bu bölgede gerçek yeri orta saha olan Koke ve Saul'u kullanmıştı.
MARTINS GELİYOR, GAMEIRO GİDİYOR
Öte yandan Atletico'nun Gelson Martins'i transfer etmesinin ardından Fransız forvet Kevin Gameiro ile yollarını ayırması bekleniyor. Gameiro için en kuvvetli aday ise Valencia.
23 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 52 maça çıkarken 13 gol ve 13 asist üretmişti.
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Gelson Martins ile anlaşma sağlayan Atletico'nun Sporting ile fiyat konusunda anlaşmasının ardından resmi imzanın atılacağı açıklandı.
Carrasco'nun Çin'e satılmasının ardından sağ kanat bölgesinde sorunlar yaşayan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, geçtiğimiz sezon bu bölgede gerçek yeri orta saha olan Koke ve Saul'u kullanmıştı.
MARTINS GELİYOR, GAMEIRO GİDİYOR
Öte yandan Atletico'nun Gelson Martins'i transfer etmesinin ardından Fransız forvet Kevin Gameiro ile yollarını ayırması bekleniyor. Gameiro için en kuvvetli aday ise Valencia.
23 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 52 maça çıkarken 13 gol ve 13 asist üretmişti.
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