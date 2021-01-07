Gaziantep'in zemini, Norveçlilerin hatası

Neredeyse 4 günde bir maç yapılmasının yanı sıra yapay gün ışığı sisteminin de arızalı olması sebebiyle ve buna bağlı olarak sahanın güneş almayan bölümüne de bu işlemin yapılamamasından dolayı bozulan zemin Ankaragücü maçında hem Sumudica hem de futbolcular tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı.



Maçta sonrada serzenişte bulunarak karşılaştığı bu zemin sorununu "Neden böyle oldu anlamadım" diyerek şaşkın bir ifade ile anlatmaya çalışan Sumudica'nın zemin konusundaki verdiği kırmızı alarm dikkate alınarak hem kulüp yetkilileri hemde şehrin önde gelenlerinin devreye girmesiyle çözüme kavuşturulması adına düğmeye basıldı.



NORVEÇ'TEN GELMEMİŞLER



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre arızalanan yapay gün ışığı sistemlerinin onarılması için Norveç'te bulunan firmanın pandemiyi bahane ederek gelmediği öğrenildi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden gazetemize yapılan açıklamada ise; "Yapay gün ışığı sistemleri arızalandı. Norveç'ten firmayı bekledik. Firma pandemi sürecini bahane edip tamire gelmedi. Buradan bir firma bulunup sorun çözüldü. Kuzey kale arkası kısmında problem yok. Güney kale arkası kısmında gün ışığı yani güneş almadığı için zemin sıkıntı yaşadı." denildi.



SUMUDiCA: HER GüN BiR KiŞi KONTROL ETSİN



Gaziantep FK Teknik direktörü Marius Sumudica'nın zeminin düzeltilmesi için çalışma başlatıldığı haberini alınca kulüpten her gün birinin gidip günlük kontrol etmesini istediği öğrenildi. Rumen hocanın bu konuda herkesin hassas olması gerektiğini kulüp yetkililerine ilettiği belirtildi.



GüN BOYU TELEFONLA ARAYIP BiLGi ALDILAR



Konuyla ilgili olarak maçın bitiş düdüğünün ardından sahadan sorumlu Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçerek konunun çözümü noktasında talimat veren Vali Davut Gül ve Başkan Fatma Şahin dün sabah saatlerinden itibarende sürekli telefonla sorumluları arayarak stadın zemini hakkında bilgi aldı.



Öte yandan zeminin Kayserispor ile oynanacak maça kadar düzeleceği belirtildi.



