Gaziantep, kupada Paşa'ya acımadı! Çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1 kazandı.



Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Joao Figueiredo ve Alexandru Maxim penaltıdan kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golünü 31. dakikada Ben Ouannes attı.



Kasımpaşa'da Ben Ounannes 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.



Gaziantep FK bu sonuçla adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR



25. dakikada Eysseric'in pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda, kaleci Günay Güvenç'in uzanarak çeldiği meşin yuvarlağı savunma kornere attı.



31. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Soldan Eysseric'in kullandığı korner atışında, ön direkte Mortadha kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.



34. dakikada Forkan Soyalp'ın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü.



36. dakikada Figueiredo'nun pasıyla soldan hareketlenen Hamza Mendly rakiplerini geçerek hızla ceza sahasına girdi. Hamza Mendly'nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, Harun Tekin topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.



42. dakikada Gaziantep FK skoru 1-1 yaptı. Kasımpaşa savunmasında Spajic ile kaleci Harun Tekin'in uzaklaştırmakta anlaşmazlık yaşadığı topu ceza sahasının hemen dışında Figueiredo önünde buldu. Bu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



62. dakikada Recep Niyaz'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Muhammet Demir'in şutunda, kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.



75. dakikada Maxim'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çıkardı. Figueiredo'nun kale sahasında yaptığı ikinci vuruşta ise meşin yuvarlak çizgi üzerindeki Mortadha'dan döndü. Bu pozisyonda yardımcı hakem Erdem Bayık ofsayt bayrağını kaldırırken, konuk takım oyuncuları penaltı beklentisiyle hakeme itirazda bulundu. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine saha kenarında görüntüyü izleyen hakem Fırat Aydınus, pozisyonda ofsayt olmadığını, Mortadha'nın da topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. Fırat Aydınus, Mortadha'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



81. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi.



Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabakayı 2-1 kazanan Gaziantep FK, kupada çeyrek finale yükseldi.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık



Kasımpaşa: Harun Tekin, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 41 Hadergjonaj), Donk, Spajic, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 72 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic, Mortadha, Eysseric (Dk. 73 Travnik), Umut Bozok



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Dk. 46 Merkel), Oğuz Ceylan, Hamza Mendly, Vetrih (Dk. 59 Doğan Erdoğan), Recep Niyaz, Furkan Soyalp (Dk. 71 Maxim), Figueiredo (Dk. 86 Börven), Muhammet Demir (Dk. 71 Sagal)



Goller: Dk. 31 Mortadha (Kasımpaşa), Dk. 42 Figueiredo, Dk. 81 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)



Kırmızı kart: Dk. 79 Mortadha (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Muhammet Demir (İlk yarı bittikten sonra) (Gaziantep FK), Hajradinovic (İlk yarı bittikten sonra) (Kasımpaşa)





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