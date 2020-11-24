Gaziantep FK'da son durum

Gaziantep FK'da sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan oyuncular Serik Belediyespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçı ile birlikte teknik direktör Sumudica tarafından ilk 11'de oynama şansını yakalayacaklar...



Sezon başında kadroya dahil edilen genç oyuncu Mirza Cihan başta olmak üzere yine forma şansı bulamayan Ulaş Zengin ile birlikte Enver Cenk, Mehmet Erdem Uğurlu gibi futbolcuları ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan Sumudica yarı rotasyonlu bir takım oluşturmayı amaçlıyor.



Antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirerek rehavete kapılmadan herkesin aynı özveri ile çalışmalarını sürdürmesini isteyen Sumudica herkesin her an oynamaya hazır olmasını istediğini söyledi. Kupa da bazı oyuncuların dinlendirileceğini ifade eden Sumudica; " Herkesten faydalanmak istiyorum. Hepimizin ortak gayesi Gaziantep FK'nın başarısı. Burada bunun için varız" dedi.



DICKO VE TETTEH MALATYA SONRASI



Gaziantep FK'da koronavirüs testleri pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan Nouha Dicko ve Aziz Tetteh'in bu hafta oynanacak olan iki maçıda kaçıracağı öğrenildi.



Beşiktaş maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde durumları pozitif olan ve hemen kendilerini eve kapatarak kimseyle temas etmeden hem hastalığı atlatmak hemde karantina sürecine uymak adına izolasyon sürecine giren Dicko ve Tetteh'in durumları negatife dönse bile idman eksikleri sebebiyle Y.Malatya maçının kadrosunda olmayacakları bildirildi.



GÜRAY VURAL YETİŞİYOR



Gaziantep FK'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina sürecinide atlatarak negatife dönen Güray Vural takımla birlikte antrenmanlara başlarken tecrübeli oyuncunun Serik Belediyespor ile oynanacak kupa maçında tam hazır olmadığı için dinlendirileceği bildirildi. Güray Vural'ın Lig'de oynanacak olan Yeni Malatya maçında sahada olacağı belirtildi.



Haber: Ali Budak



