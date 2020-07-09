Gaziantep FK, Konyaspor'un umutlarını son 10 dakikada kararttı!

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk etti.



Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 89. dakikada Furkan Soyalp ve 90+9. dakikada Pawlowski attı. Konyaspor'un tek sayısını ise 13. dakikada Deni Milosevic kaydetti.



Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 41 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Son 5 maçında 3. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada yer aldı.



Gaziantep FK, gelecek hafta küme düşme potasından kurtulmak isteyen Kayserispor'a konuk olacak. Bulunduğu sıradan kurtulmayı hedefleyen Konyaspor ise lider Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın ilk dakikasında konuk takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Volkan Fındıklı verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Günay gole izin vermedi.



13. dakikada konuk ekip öne geçti. Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic, uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0



25. dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim, dönerek yaptığı vuruş direkten geri döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi, ama savunma araya girdi.



26. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Bajic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.



45+2 dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip ortasını yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlakla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay, son anda topu kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)



54. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahasına doğru sokulup çaprazdan vuruşunu yaptı. kaleci Ertuğrul topu güçlükle çeldi.



71. dakikada konuk takım ikinci gole çok yaklaştı. Miya'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay gole izin vermedi.



80. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet'in pasıyla ceza sahasına sokulan Maxim, karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta gönderdi.



84. dakikada Muhammet'in ortasında Volkan'ın topla elle oynadığını belirten hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.



87. dakikada penaltıyı gole çeviren Maxim, takımına beraberliği getirdi. 1-1



88. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Morais'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1



90+9. dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul da öne çıkmıştı. Kullanılan köşe vuruşunda topu kontrol eden kaleci Günay oyunu çabuk başlattı. Pawlowski topla boş kaleye koşup topu filelere gönderdi. 3-1



Karşılaşmanın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



Stat: Kalyon



Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş Elbil



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa (Dk. 67 Pawlowski), Kana Bıyık, Güray Vural (Dk. 56 Junior), Kenan Özer (Dk. 67 Furkan Soyalp), Oğuz Ceylan, Maxim (90+4 Chibsah), Kayode (Dk. 46 Muhammet Demir)



İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Skubic, Alper Uludağ, Anicic, Miya (Dk. 73 Hurtado), Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Thuram), Bajic



Goller: Dk. 13 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), DK. 87 Maxim (Penaltıdan), Dk. 88 Furkan Soyalp, Dk. 90+9 Pawlowski (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 45 Miya, Dk. 82 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 86 Uğur Demirok, Dk. 86 Milosevic, Dk. 90+9 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 50 Oğuz Ceylan, Dk. 71 Furkan Soyalp, Dk. 90+9 Morais (Gaziantep FK)



