Gaziantep FK'da Sivas hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin ilk haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da Sivas hazırlıkları sürdü
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05 Ağustos 2022 00:46
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda takım, taktik çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 5 Ağuustos Cuma günü tamamlayacak.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

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