Gaziantep FK'da Sivas hazırlıkları sürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda takım, taktik çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 5 Ağuustos Cuma günü tamamlayacak.
Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda takım, taktik çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 5 Ağuustos Cuma günü tamamlayacak.
Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ