Bir yandan kongre hazırlığında olan Gaziantep FK diğer yandan da oyuncu listesini hazırlıyor.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Yeni gelecek olan teknik direktöre belirlediği isimleri sunarak koordineli bir şekilde transfer yapmaya başlayacak olan Gaziantep FK'nın listesinde Yeni Malatyaspor'da başarılı işler yapan Benjamin Tetteh'in olduğu öğrenildi.



Önümüzdeki sezon hedefleri doğrultusunda güçlü bir kadro yapmayı planlayan ve eksik bölgelere nokta atış yapmak isteyen kırmızı siyahlıların Sparta Prag'ın oyuncusu olan ve kiralık olarak forma giydiği Yeni Malatya'da sözleşmesi sona eren Benjamin Tetteh'i listesine aldığı bildirildi.



YENi HOCANIN ONAYINA BAĞLI



Bu sezon Yeni Malatya formasıyla 33 maça çıkan deneyimli forvet Tetteh için transfer girişimlerine başlanması ise yeni gelecek olan hocanın onayına bağlı olacak.



Kendi listesini hazırlayan ve düğmeye basmak adına yeni teknik adamı bekleyen Gaziantep FK'nın Tetteh konusunda nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.



