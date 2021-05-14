Gaziantep FK'da Hatay öncesi 12 önemli eksik!

Gaziantep FK'da Hatayspor maçı öncesi birçok eksik bulunuyor.



Kırmızı siyahlı takımda daha önceden koronavirüs testleri pozitif çıkan Rashid, Mirallas kadroda yer almazlarken yine bugün yapılan koronavirüs testlerin sonucunda pozitif bulguya rastlanan Miranda, Mirza ve Sousa kadroda yer almayacaklar.



Cezalı durumda bulunan Maxim ve Pawel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Kana Biyik, Güray Vural, Tosca, Günay ve Papy'nin de Hatay'a gitmeyecekleri öğrenildi.



KANA BİYİK FRANSA'YA GİTTİ



Gaziantep FK'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Kana Biyik kulüpten özel izin alarak Fransa'ya gitti.



Kırmızı siyahlı takımda oynadığı dönemlerde başarılı işler yapan ancak sakatlıktan bir türlü dönemeyen Kana Biyik bugün sabah tarifeli uçakla Fransa'ya gitti. Oyuncunun tatil günlerinde kulüp doktoruyla irtibat halinde olacağı öğrenilirken yeni gelecek teknik direktöründe özel idman programı uygulatacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.



HABER: ALİ BUDAK



