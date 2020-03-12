Garry Rodrigues: 'Futbolu çok özledim'

Sakatlığı nedeniyle en son 8 Şubat'taki Alanyaspor maçında görev yapan Garry Rodrigues, açıklamalarda bulundu.İyileşen ve sahalara dönen başarılı oyuncu, "Sakatlığım uzun sürdü. Futbolu, sahaya çıkmayı çok özledim. Yeniden formama kavuşup, arkadaşlarımla birlikte mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.Hafta başından bu yana takımla çalışan yıldız futbolcunun Konya deplasmanında oynayacağı belirtildi. İdmanlarda hırsıyla dikkat çeken Rodrigues, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Döndüm" yazmıştı. Rodrigues'in sol kanatta formasını geri almasıyla hücumdaki etkinlik de artacak. Rodrigues'in ligde 3 golü ve 5 asisti var.