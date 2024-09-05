Haber Tarihi: 05 Eylül 2024 12:48 - Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 12:48

Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 sezonu UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maça dair araştırmalar hız kazandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı. Peki, Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta İzlanda, Galler ve Karadağ ile mücadele edecek olan Türkiye'de gözler ilk maçın oynanacağı tarihte. Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. İşte, Galler-Türkiye maçı hakkında bilgiler...

GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler-Türkiye maçı 6 Eylül Cuma saat 21:45'te başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacak maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Milli takıma davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
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