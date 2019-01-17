Galatasaray'ın Semih anlaşması; 'Maaş sizden'

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor... Genç stoper Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan Sarı-Kırmızılılar eski oyuncuları Semih Kaya'yı transfer etmek için harekete geçti ve bu transferi büyük oranda bitirdi.G.Saray'dan Sparta Prag'a 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Semih için Cimbom'un kiralama ücreti ödemeyeceği, sadece oyuncunun maaşını karşılayacağı öğrenildi.Sparta Prag'da 21 maçta görev alan 27 yaşındaki oyuncu gol ve asist üretemedi. Sözleşmesi de 2020 yılında sona erecek