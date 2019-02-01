Galatasaray'ın rakibi Benfica'da ayrılık

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, son gün genç oyuncusunu Espanyol'a gönderdi.
Benfica'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alfa Semedo, La Liga ekiplerinden Espanyol'a imza attı.
Espanyol, Gineli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
1,90 boyundaki oyuncu, bu sezon Benfica'da 16 maçta 695 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
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Benfica'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alfa Semedo, La Liga ekiplerinden Espanyol'a imza attı.
Espanyol, Gineli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
1,90 boyundaki oyuncu, bu sezon Benfica'da 16 maçta 695 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın