Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet

Galatasaray yönetimi geri dönmek için mesaj yollayan Brezilyalı antrenör Claudio Taffarel'den fedakarlık yapmasını bekliyor. Bir yıl önce kulüpten ayrılırken 20 bin Euro kazanan sambacıya aynı ücretin ödenmesinin mümkün olmadığı ancak rakamı aşağı çekerse tekrar sarı-kırmızılı ekipte görev yapabileceği bildirildi.

Haber; Sabah
Galatasaray'dan Taffarel'e şartlı evet
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27 Mayıs 2020 09:09
G.Saray'da Hasan Şaş'ın ayrılığı sonrasında gözlerin çevrildiği diğer antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile ligi bitirecek olan teknik direktör Fatih Terim, sezon sonu ise değişime gidiyor.

Sağ kolu Şahin ile devam edecek olan İmparator, eski futbolculardan Riera ve Elmander'e onay verirken kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Bir yıl önce ayrılan Claudio Taffarel, Fatih Terim ile görüştü ve "Ailemle beraber İstanbul'a dönmek ve yeniden Galatasaray'da çalışmak istiyorum" dedi.

HERKESE İNDİRİM ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı camiada çok sevilen ve şu an Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı efsane kaleciye, G.Saray'da çalışırken aldığı aylık 20 bin Euro'nun ödenemeyeceği bildirildi. Salgın sonrası futbolculardan indirim talep eden yönetim, Taffarel'den de geri dönmesi için maddi fedakarlık bekliyor. 

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