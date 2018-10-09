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Galatasaray'dan bir değil, iki forvet transferi!

Sezonun yarısını tek forvetle geçirecek olan Galatasaray'da yönetim planını şimdiden hazırlıyor.

Kaynak: Hürriyet
Galatasaray'dan bir değil, iki forvet transferi!
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09 Ekim 2018 05:20
Santrfor sıkıntısını ara transferde ortadan kaldırmak isteyen Galatasaray'da, iki forvet birden transfer etmek için planlarını hazırladı.

Galatasaray, ocak ayında 1 değil, 2 santrfor takviyesi yapacak! Gomis'in ayrılığı öncesinde santrfora transfer talep eden Fatih Terim'in bu isteği ara transferde gerçeğe dönüşecek. Sarı kırmızılıların, Terim'in istediği zengin hücum hattını rötarlı da olsa gerçekleştirmek adına planlarını yapmaya başladığı öğrenildi.

Galatasaray, UEFA'nın belirlediği kriterlerin dışına çıkmamak için santrfor takviyelerini 'kiralama' formülü ile yapacak. Gündemde bulunan ilk isim ise Oumar Niasse...

EVERTON DA SICAK

Everton'ın kiralamaya ağustos ayında olumlu yanıt vermemesi üzerine Niasse'yi alamayan G. Saray, ocak ayında imzaları atma hedefinde. Niasse, Everton'da şans bulamadığı için gelmek isterken, İngiliz ekibinin, doğru dürüst forma şansı bulumayan oyuncuya bu kez izin vermesi bekleniyor. Başka alternatifleri de değerlendirecek yönetim, Niasse dışında bir forvet daha alacak.

Galatasaray, Niasse'yi geçen sezonun devre arasında renklerine katmak için uzun çaba sarf etmiş ancak yüksek maliyete takılan transferi sonuçlandıramamıştı.

DEPLASMAN FOBİSİ YOK

Deplasman performansı eleştirilen Galatasaray, dış saha konusunda ezeli rakiplerinden daha iyi olduğu dikkat çekti. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'i de geçmeyi başardı. Ligde son 10 deplasman maçları baz alındığında Galatasaray 19, Başakşehir 17 Beşiktaş 16 ve Fenerbahçe 15 puan topladı.

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